Оргкомитет Грушинского фестиваля утвердил концепцию парка «Мастрюки»

Локации поляны "впишут" в природу, добавив деревянных элементов Фото: правительство Самарской области

В четверг, 30 марта 2023 года, оргкомитет по подготовке 50-го Грушинского фестиваля под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова утвердил концепцию развития парка «Мастрюки». Площадку начнут обновлять уже в 2023 году.

Территорию Мастрюковских озер преобразят таким образом, чтобы ее можно было использовать для круглогодичного отдыха. При этом будет сохранен природный ландшафт - уникальная система озер. Также парк должен будет воплощать традиции отдыха «за Волгой».

"Мастрюки" планируют использовать для круглогодичного отдыха Фото: правительство Самарской области

В 2023 году планируется обустроить тропу от ж/д платформы Валерия Грушина до лестницы. Последнюю капитально отремонтируют — ее впишут в природу, сделав деревянную обшивку и ограждение с подсветкой, которая будет включаться во время движения. Также в этом году в парке будет создан первый арт-объект. Для этого намерены привлечь жителей Прибрежного, которые считают эту территорию своей.

Есть планы по замене понтонных мостов с возможностью использования их как террас и амфитеатра с укреплением каркасом всего склона. Также будут благоустроены места для набора воды — там появятся навесы и питьевые фонтанчики. Частично отремонтируют детскую игровую зону. Кроме того, появятся первые объекты навигации с символикой парка «Мастрюки».

Дальнейшие планы — создание гостевых центров у въездов и входов; выделение зон под арт-объекты, работу художников, творческих групп: обновление спортплощадки, основных сцен, зон санузлов и душевых; улучшение зоны фудкорта; организация мультиформатного кемпинга; добавление пляжной инфраструктуры. Что касается главного символа фестиваля — основной сцены в виде гитары, то он будет сохранен.

Глава региона поручил МинЖКХ до 1 мая 2023 года рассмотреть возможность обеспечения площадки электро- , водо- и даже газоснабжением и обеспечить подвоз чистой питьевой воды в дни проведения мероприятий на поляне. Отметим, в этом году юбилейный Грушинский фестиваль состоится с 29 июня по 2 июля.

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