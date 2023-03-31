Школьник из Самары одержал победу в международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева

Игру 10-летнего Роберта Куклина отличает легкость и виртуозность Фото: администрация Самары

30 марта в Москве состоялось подведение итогов V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. По результатам финальных прослушиваний победу одержал участник из Самары. Информацию сообщили в мэрии города.

Всего на конкурс поступило 150 заявок. За победу боролись участники из России, Китая, Южной Кореи, Беларуси. В их числе – самарец Роберт Куклин, который учится в Детской центральной музыкальной школе в классе преподавателя Валентины Загадкиной.

– Несмотря на юный возраст – ему только 10 лет – Роберт уже серьезный и вдумчивый музыкант. Его игру отличают легкость и виртуозность, – отмечают в администрации Самары.

Самарский пианист уверенно прошел сложный конкурс отбор, стал одним из 25 участников второго тура, а затем в числе 12 музыкантов был допущен в финал. Мальчик исполнил сольную программу из 10 произведений и концерт с оркестром в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

По результатам конкурса Роберт Куклин стал его победителем и обладателем премии «Открытие».

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