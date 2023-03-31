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НовостиОбщество31 марта 2023 12:44

Главу Самарского ветеринарного объединения уволили из-за утраты доверия

Женщина потеряла свой пост из-за желания помочь мужу
Анастасия ФИЛАТОВА
Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уволена глава ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Женщина лишилась должности после того, как устроила на работу мужа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2021 году руководитель организации трудоустроила супруга на должность водителя. Тем самым возник конфликт интересов. Однако женщина не сообщила о нем в департамент ветеринарии Самарской области и не приняла никаких мер по его устранению. Также выяснилось, что глава учреждения предоставила неверные сведения в справке о доходах мужа за 2021 год.

Прокуратура Промышленного района Самары внесла представление руководителю департамента ветеринарии. Тот рассмотрел его и вынес решение об увольнении женщины. Она потеряла свой пост в связи с утратой доверия.

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