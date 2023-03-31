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НовостиОбщество31 марта 2023 13:48

В Самаре презентуют книгу про освоение дальнего космоса 6 апреля 2023

Презентация пройдет в общественной палате Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Работа является первой в серии, рассказывающей о вкладе самарских ученых.

Работа является первой в серии, рассказывающей о вкладе самарских ученых.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко Дню космонавтики в Самаре пройдет презентация книги Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса». Мероприятие состоится 6 апреля в 15:00 в общественной палате Самарской области.

Книга рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники, а также о вкладе предприятий ракетно-космической отрасли Самарской области в освоение космического пространства.

Работа является первой из серии, рассказывающей о вкладе самарских ученых, конструкторов и инженеров в развитие страны. В презентации примут участие академик РАН Виктор Сойфер и командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко (в формате видеоконференцсвязи).

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