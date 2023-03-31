В Самаре идет разбирательство из-за смерти годовалого ребенка в больнице после рвоты кровью

Девочка долго приходила в себя, стонала, не могла открыть глаза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской больнице умерла годовалая девочка, малышку начало рвать кровью после процедуры. Сейчас следователи, региональный минздрав и близкие ребенка разбираются в ситуации, сообщает 63.RU.

У новорожденной девочки появились проблемы со здоровьем. За год своей жизни ребенок побывал не менее шести раз в клиниках Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. Врачи не могли поставить точный диагноз. Малышка прошла несколько серьезных и сложных процедур, и врачи сказали, что все нормально и надо только иногда наблюдаться.

Однако в феврале снова случилось обострение. По словам родственников, без точного диагноза больницы уже не хотели брать ребенка к себе. В клинике Санкт-Петербурга малышку обследовали и отметили необходимость в плановой процедуре по очистке крови.

Для этого мама с девочкой приехали в самарскую больницу имени Середавина на госпитализацию. Ребенка забрали в операционную на процедуру, которая, по словам близких, обычно длилась не больше 15 минут, а вернули спустя 1,5 часа.

Раньше девочка приходила в себя через 5 минут, а в этот раз она стонала, не могла глазки открыть. Неожиданно ее начало рвать кровью. Врачи забрали ребенка в реанимацию, сказав, что началось внутреннее кровотечение. Они связались с питерскими врачами для консультации, пригласили инфекциониста. Спустя время молодой маме сообщили, что ее дочка умерла. К телу ребенка не допустили.

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