В ночь на 1 апреля дорожники в Самаре открыли сезон работами на улице Береговой

Дорожные работы проводятся в ночное время в период минимального трафика. Фото: администрация Самары

В ночь на 1 апреля в Самаре стартовал дорожно-строительный сезон 2023 года. Фрезерной установкой начали снимать старый асфальт на улице Береговой. Замена дорожного полотна будет произведена на участке от проспекта Кирова до улицы Земеца.

Ремонт улицы Береговой требуется произвести как можно скорее в связи с предстоящим 10 апреля закрытием путепровода по улице Земеца. Путь через улицу Береговую будет одним из альтернативных объездных маршрутов.

Тем не менее, несмотря на срочность, строители обещают не класть асфальт в дождливую погоду. Снятию же старого слоя небольшие осадки не мешают.

Одновременно на участке улицы Береговой будет производиться ремонт теплотрассы.

- Стыки будут незаметны и неощутимы. Их промажут битумной мастикой, по ездовому полотну будет обеспечена плавность движения, - заверил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.