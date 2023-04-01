Жителей Самары восхитил огненный закат 1 апреля 2023 года

Волжские закаты не могут не восхищать. Фото прислано читателем

Невероятной красоты закат наблюдали жители Самары вечером 1 апреля 2023 года. Отсвет солнечных лучей различных оттенков — от лимонного до огненно-красного занял полнеба и окрасил нежные перистые облака.

Фото необычного природного явления горожане разместили в соцсетях, отметив, что к подобным красотам невозможно привыкнуть и отнестись к ним равнодушно.

- Просто пожар из облаков, - восторгается читательница «КП-Самара» Ольга А., приславшая в редакцию фото закатного неба.

При том, что такие закаты наблюдаются обычно в теплое время года и свидетельствуют о наступлении настоящей весны, в начале апреля еще возможно похолодание в ночные часы до минусовых температур.