В Самаре завершился Всероссийский фестиваль-конкурс народных танцев

За главный приз боролись 27 коллективов из разных регионов страны. Фото: Андрей Савельев.

В субботу, 1 апреля 2023 года, в Самаре завершился Всероссийской фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко. Мероприятие было посвящено Году педагога и наставника. В Самару приехали лучшие творческие коллективы, которые занимаются народными танцами.

- Больше 70 творческих коллективов из 30 регионов России участвовали в отборочном этапе. И только 27 из них боролись за главный приз, в их числе - и артисты Самарской области, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Завершился фестиваль гала-концертом на сцене театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. Лучших из лучших поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я считаю, что такое дело необходимо всем, и нам в первую очередь: воспитывать молодежь, сохранять истоки и историю нашего государства, - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил - очень важно, что традиции многонационального народа России сохраняются.

- Это суверенное право - жить по заветам предков, хранить свои традиции и следовать им - сегодня сражаются наши парни там, на передовой, - сказал Дмитрий Азаров.

Лучшие коллективы поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Андрей Савельев.

Глава региона также отметил, что конкурс прошел на высшем уровне.

Гран-при фестиваля конкурса завоевал хореографический ансамбль «Солнечная даль» из Перми. Коллективы из Самарской области тоже не остались без медалей. Жюри оценило выступления ансамбля народного танца «Волжские узоры» Самарского института культуры и хореографического ансамбля из Тольятти «Счастливое детство».