В Самарской области произошло 12 природных пожаров с начала апреля 2023 года

Всего с начала 2023 года зафиксировано 90 таких пожаров на площади более 2 га. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

За 1 апреля на территории Самарской области произошло 12 природных пожаров общей площадью 0,293 га. Причиной стал неконтролируемый пал сухой травянистой растительности.

— Природные пожары зарегистрированы в Тольятти, Чапаевске, Пестравском, Ставропольском, Красноярском, Елховском, Безенчукском районах, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Всего с начала 2023 года зафиксировано 90 таких пожаров на площади более 2 га. В ведомстве также отметили, что с приходом тепла и солнца в регион владельцы садовых участков и дач устремились за город, где начали наводить порядок: сжигать мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации.

Спасатели напоминают, что огонь от горящего мусора и травы может перекинуться на дома, сараи, бани и прочие постройки. Так, 1 апреля горели 2 частных дома в с. Ташла и в с. Подстепки Ставропольского района. Помимо этого, пожаром были охвачены дачный дом, баня и сарай в Красноярском районе и Чапаевске. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения.

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