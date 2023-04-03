В Самаре температура воздуха побила рекорды 45-летней давности 2 апреля 2023 года

Синоптики отмечают, что в дальнейшем теплая погода сохранится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 апреля 2023 года, погода в Самарской области побила новый рекорд. На нескольких станциях зафиксировали экстремально-высокие температуры. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

Так, на станции Безенчук воздух прогрелся до 16,9 градусов. В последний раз высокие показатели были зафиксированы в 1951 и 1978 годах – тогда столбик термометра поднялся до 16,5 градусов тепла.

По данным синоптиков, на этом погодные сюрпризы не закончатся – в ближайшие дни жителей региона ждет очередное потепление. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на 4 апреля 2023 года температура воздуха составит 0, +5 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Порывы юго-восточного ветра составят 3-8 метров в секунду.

В среду, 5 апреля 2023 года, характер погоды во многом сохранится. Температура воздуха останется прежней, а ветер станет слабее.

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