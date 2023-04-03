Автобус с пассажирами столкнулся с грузовой «Газелью» в Самарской области 3 апреля 2023

ДТП произошло на трассе Р-229 в районе Чапаевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в понедельник, 3 апреля 2023 года, на 104 км трассы Р-229 Самара - Волгоград произошло серьезное ДТП. Там в районе Чапаевска столкнулись автобус ПАЗ и грузовая «Газель». К сожалению, не обошлось без пострадвших.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:39. В результате столкновения автобуса и «Газели» есть пострадавшие, детей среди нет. На место выезжали 14 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 машины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, на момент ДТП в автобусе находились 19 человек, Все они - сотрудники маркетплейса. Как сообщает телеканал Рен ТВ, в аварии пострадали пять человек. Им оказывают медицинскую помощь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.