Мэрия запретила строительство высоток у Губернского рынка в Самаре

Освоить площадку планировало ООО «Бизнес Дата» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары приняли решение относительно застройки участка в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской. И оно оказалось не в пользу застройщика. Информация следует из постановления мэрии.

– Отказать ООО «Бизнес Дата» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка площадью 26 490 квадратных метров под многоэтажную застройку, – сообщается в документации.

Отмечается, что площадка, на которой планировалась застройка, находится рядом с объектами культурного наследия. В частности, неподалеку расположен «Дом жилой» (ул. Арцыбушевская, 67/ ул. Вилоновская, 88, литеры А, а), «Городская усадьба» (Вилоновская, 78/ Братьев Коростелевых 97-99 литеры Б,В), а также «Дом, в котором в 1908 году находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП (б)».

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