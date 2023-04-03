Огромный паук забрался на монумент Славы в Самаре

Самарец заснял на видео битву стального мужчины с пауком Фото: скриншот с видео

В Самаре на днях на монумент Славы залез огромный паук. Членистоногое пыталось взобраться вверх по ногам «Паниковского с гусем». Однако у него ничего не вышло.

Стальной мужчина внезапно ожил и «вступил в бой» с пауком. Он размахнулся крыльями, что до этого держал над головой, и сбросил «захватчика» с высоты 40 метров. Это была безоговорочная победа – восьмилапый монстр был повержен. Больше он попыток взобраться на монумент не предпринимал.

Конечно, весь этот ролик – фейк. Никакой паук на «Паниковского с гусем» не залезал. Видео – дело рук самарского 3D-аниматора Дмитрия Катаева. Он опубликовал свою работу в День смеха – 1 апреля 2023 года. К слову, похожего паука горожане могли уже видеть около девяти лет назад – тогда он обитал под старым мостом.

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