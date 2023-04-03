Строительство высоток на территории 128 квартала одобрили в Самаре

Высотки планируется построить в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина предоставила разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных на территории 128 квартала. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Самары.

Высотки планируется построить в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской. В постановлении городской администрации, которое было опубликовано 1 апреля 2023 года, говорится, что площадь строительства составит 6027 квадратных метров.

Напомним, данное решение было поддержано на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Кто займется строительством, неизвестно.

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