Аграрии Самарской области в 2023 году приступили к весенне-полевым работам раньше срока

Сельхозпредприятия уже начали подкормку озимых Фото: правительство Самарской области

В этом году в Самарской области весенне-полевые работы стартовали раньше срока. Причина – ранняя весна. Год назад аграрии вышли в поля 10 апреля, а сегодня они уже приступили к подкормке озимых.

– Ряд хозяйств южных районов уже вышли в поле и осуществляют подкормку минеральными удобрениями озимых культур. Под урожай текущего года их посеяно 484 тыс. гектаров, что на 10% больше, чем в 2022 году, – рассказал руководитель управления растениеводства и земледелия регионального минсельхоза Сергей Кирсанов.

К посевной приступили более 2 тысяч хозяйств губернии. Обеспеченность яровыми зерновыми семенами на текущий момент составляет 100%, готовность техники – 97%. Также закуплено 90 тыс. тонн минеральных удобрений.

Всего в работе в 2023 году задействуют более 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Общая посевная площадь останется на уровне прошлого года и составит 2,2 млн. Га.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.