Трамвайные пути на ул. Ново-Садовой в Самаре защитят от подтопления

ТТУ ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной протяженностью 1,75 км. МП «ТТУ» уже приступило к поиску подрядчика, который разработает соответствующий проект. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, подрядчику нужно будет предусмотреть в документации следующие виды работ: вскрытие асфальта; замена верхнего строения трамвайных путей; устройство дренажа со сбросом в дождевую канализацию; замена стрелочных переводов; устройство пересечения с улицами Аминева и Губанова; восстановление асфальтового покрытия.

Победителя электронного аукциона выберут 17 апреля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 3,17 млн рублей. Срок выполнения работ – с апреля по 31 августа 2023 года.

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