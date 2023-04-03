В Самаре возобновили расследование уголовного дела из-за покалечившей маму и ребенка ветки

Происшествие случилось в 2016 году, однако расследование ведется по сей день
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава СК РФ Александр Бастрыкин разберется в ситуации, которая произошла в Самаре несколько лет назад. Тогда рухнувшая ветка покалечила маму и малолетнего ребенка. Было возбуждено уголовное дело, но его расследование прекратилось.
Как сообщили в пресс-службе СК России, о произошедшем председателю следственного комитета сообщил супруг пострадавшей. Мужчина рассказал, что ЧП произошло в октябре 2016 года. Женщина гуляла с годовалым малышом по улице, когда на них рухнула ветка. В результате мама получила перелом позвоночника и долго не могла сама передвигаться. Ей потребовалась реабилитация. У ребенка диагностировали травму головы.
– В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в декабре прошлого года было прекращено. Мужчина с таким исходом не согласен. Он сообщил, что необходимые следственные действия не были проведены в полном объеме, а виновные не привлечены к ответственности, – рассказали в СК России.
Сейчас расследование уголовного дела возобновили. Результаты находятся на контроле Александра Бастрыкина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.