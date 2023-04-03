В Самаре возобновили расследование уголовного дела из-за покалечившей маму и ребенка ветки

Происшествие случилось в 2016 году, однако расследование ведется по сей день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ Александр Бастрыкин разберется в ситуации, которая произошла в Самаре несколько лет назад. Тогда рухнувшая ветка покалечила маму и малолетнего ребенка. Было возбуждено уголовное дело, но его расследование прекратилось.

Как сообщили в пресс-службе СК России, о произошедшем председателю следственного комитета сообщил супруг пострадавшей. Мужчина рассказал, что ЧП произошло в октябре 2016 года. Женщина гуляла с годовалым малышом по улице, когда на них рухнула ветка. В результате мама получила перелом позвоночника и долго не могла сама передвигаться. Ей потребовалась реабилитация. У ребенка диагностировали травму головы.

– В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в декабре прошлого года было прекращено. Мужчина с таким исходом не согласен. Он сообщил, что необходимые следственные действия не были проведены в полном объеме, а виновные не привлечены к ответственности, – рассказали в СК России.

Сейчас расследование уголовного дела возобновили. Результаты находятся на контроле Александра Бастрыкина.

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