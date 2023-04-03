Самарские медработники рассказали жителям о риске заразиться корью

Пройти вакцинацию могут все те, кто пропустил прививки в детстве. Фото: минздрав Самарской области

В Самаре фиксируются случаи заболевания корью. Медработники напомнили жителям, чем корь опасна для непривитых людей и как защититься. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.

По национальному календарю профилактических прививок иммунизация показана детям в 12 месяцев и 6 лет. Также пройти вакцинацию могут все те, кто пропустил прививки в детстве.

— Если человек не привит, вероятность того, что он заразится, составляет почти 100% при любом контакте с инфицированным человеком. Чтобы этого избежать, вакцинироваться нужно обязательно, — отметила участковый врач-терапевт Волжской центральной районной больницы Халлы Кенжигалиева.

Даже если пройдена вакцинация, но не сделана повторная прививка, риск заражения остается. Самарцы, которые были в контакте с инфицированным человеком, должны пройти вакцинацию в течение 72 часов после этого.

В случае заражения у взрослых могут развиться опасные осложнения инфекции. В их числе пневмония и менингит. Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

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