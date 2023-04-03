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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:55

В Самаре заложили ТЦ «Империя» на Московском шоссе

Здание станет гарантом выплаты долга налоговой службе
Анастасия ФИЛАТОВА
Залогом стало четырехэтажное здание на Московском шоссе, 163б

Залогом стало четырехэтажное здание на Московском шоссе, 163б

Фото: Google. Карты.

В Самаре подошла к концу судебная тяжба между владельцем ТЦ «Империя» на Московском шоссе и налоговой службой, которая длилась с лета 2021 года. Завершилась она неожиданно – стороны решили заключить мировое соглашение. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Напомним, ранее межрайонная ИФНС № 22 обратилась в суд с требованием признать банкротом ООО «Производственно-торговая компания «Рейтинг». Дело в том, что фирма задолжала государству более 28,5 млн рублей. В начале 2022 года в отношении владельца ТЦ «Империя» ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего.

За время судебных разбирательств сумма долга возросла более чем в два раза – до 68,7 млн рублей. В конце марта 2023 года по делу прошло очередное заседание. На нем стороны сообщили, что решили заключить мировое соглашение. Арбитраж удовлетворил ходатайство.

Фирма должна будет выплатить задолженность в течение двух лет. Платежи необходимо переводить равными частями каждый месяц. В качестве залога компания предоставила четырехэтажное здание площадью более 15 тысяч кв. м. на Московском шоссе, 163б. По этому адресу находится вторая очередь ТЦ «Империя».

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