В Самаре заложили ТЦ «Империя» на Московском шоссе

Залогом стало четырехэтажное здание на Московском шоссе, 163б Фото: Google. Карты.

В Самаре подошла к концу судебная тяжба между владельцем ТЦ «Империя» на Московском шоссе и налоговой службой, которая длилась с лета 2021 года. Завершилась она неожиданно – стороны решили заключить мировое соглашение. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Напомним, ранее межрайонная ИФНС № 22 обратилась в суд с требованием признать банкротом ООО «Производственно-торговая компания «Рейтинг». Дело в том, что фирма задолжала государству более 28,5 млн рублей. В начале 2022 года в отношении владельца ТЦ «Империя» ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего.

За время судебных разбирательств сумма долга возросла более чем в два раза – до 68,7 млн рублей. В конце марта 2023 года по делу прошло очередное заседание. На нем стороны сообщили, что решили заключить мировое соглашение. Арбитраж удовлетворил ходатайство.

Фирма должна будет выплатить задолженность в течение двух лет. Платежи необходимо переводить равными частями каждый месяц. В качестве залога компания предоставила четырехэтажное здание площадью более 15 тысяч кв. м. на Московском шоссе, 163б. По этому адресу находится вторая очередь ТЦ «Империя».

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