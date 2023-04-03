В Самаре стартовала акция по сбору макулатуры

Тонна макулатуры спасет 10 деревьев
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре местных жителей пригласили принять участие в акции регионального оператора по обращению с ТКО. Горожане смогут сдать макулатуру.
По информации пресс-службы ЭкоСтройРесурс, средства, полученные от сдачи вторсырья, планируют направить на покупку саженцев сосны. Их посадку проведут в одном из лесных массивов региона. Макулатуру предлагают сдать местным жителям, большим и малым предприятиям, учебным заведениям, общественным организациям и учреждениям города.
Одна тонна макулатуры спасет 10 деревьев и поможет сэкономить 1000 кВт электроэнергии и 20 тысяч литров воды.
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