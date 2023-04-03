Дороги планируют сузить в историческом центре Самары

Схемы движения могут скорректировать на улицах Галактионовской, Вилоновской, Ульяновской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Самары планируют сузить ряд дорог. Это связано с проведением работ в рамках строительства станции метро «Театральная». Информацию об этом сообщил первый вице-мэр города Владимир Василенко.

Так, в исторической части Самары продолжается перекладка инженерных сетей. По словам Владимира Василенко, ко вторнику, 4 апреля 2023 года, заказчик и подрядчик должны подготовить графики по выносу коммуникаций (отопление, холодная вода, газ) в районе перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской.

– Решается вопрос насчет электрики в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской. Нельзя допустить отставания от графика, ведь этот перекресток мы должны открыть для проезда транспорта к 1 сентября, – отметил чиновник.

В выходные стартовали работы по усилению стенок коллектора. Из-за этого потребовалось сужение дороги на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской. В среду или четверг, 5-6 апреля 2023 года, работы, связанные с коллектором, пойдут со стороны улицы Ульяновской. Полоса сужения – от дома № 153 по улице Галактионовской.

Первый вице-мэр отметил, что на улице Полевой работы по вынесу инженерных сетей уже почти завершены.

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