Самарцы смогут оформить карту жителя в МФЦ

Самарцы смогут оформить карту в МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области граждане смогут оформить карту жителя в МФЦ. Заявление оформляют с 1 апреля 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, чтобы подать заявление, местным жителям потребуются: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. При этом, фотографию можно сделать бесплатно в офисе МФЦ при подаче заявления. Срок изготовления карты – не более 14 дней. После поступление карты в банк, заявитель получит смс-уведомление о ее готовности.

С помощью карты самарцы могут оплачивать товары и проводить банковские операции, а также получать соцвыплаты и оплачивать проезд.

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