Площадь возле памятника Ленину обновят в селе Приволжье Самарской области

В дальнейшем специалисты будут укладывать тротуарную плитку. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году в селе Приволжье Самарской области планируется обустроить территорию возле памятника Ленину. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Сейчас уже завезли строительный материал. В дальнейшем специалисты будут укладывать тротуарную плитку, облицовывать постамент памятника и обустраивать сценическую площадку. Напомним, работы ведутся в рамках благоустройства улицы 50 лет Октября по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В 2022 году завершился первый этап благоустройства главной улицы села. Тогда построили тротуары, уложили брусчатку, установили скамейку, урны, фонари. Помимо этого, сотрудники соцслужб района на пешеходной зоне высадили тополиную аллею «Милосердия».

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