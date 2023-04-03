В Самарской области в первую неделю апреля сохранится теплая и сухая погода

В регионе ожидается повышение температуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области синоптики рассказали, какая погода будет в первую неделю апреля 2023 года. В регионе сохранятся сухость и тепло.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в большинстве дней рабочей недели в губернии ожидается влияние поля повышенного атмосферного давления. В регионе сохранится сухая и теплая погода с максимальными температурами воздуха. Столбик термометра поднимется до отметок в 17-20 градусов. Только в конце периода сменится направление ветра.
В конце недели направление ветра изменится на северное и северо-восточное. Ожидается понижение температуры.
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