В Самарской области в первую неделю апреля сохранится теплая и сухая погода

В регионе ожидается повышение температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики рассказали, какая погода будет в первую неделю апреля 2023 года. В регионе сохранятся сухость и тепло.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в большинстве дней рабочей недели в губернии ожидается влияние поля повышенного атмосферного давления. В регионе сохранится сухая и теплая погода с максимальными температурами воздуха. Столбик термометра поднимется до отметок в 17-20 градусов. Только в конце периода сменится направление ветра.

В конце недели направление ветра изменится на северное и северо-восточное. Ожидается понижение температуры.

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