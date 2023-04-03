Самарцы пожаловались на асфальтную площадку возле школы №106

Самарцы переживают за здоровье детей. Фото: "Предложка Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на состояние асфальтной площадки на улице Физкультурной. Пользователи опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по фотографиям, на участке возле школы №106 горожане пожаловались на глубокие ямы и плохое состояние асфальтного покрытия. Очевидцы отмечают, что ремонта нет уже несколько лет, особенно сильно самарцы переживают за активных школьников, которые бегают по ямам и легко могут упасть.

Напомним, в Самаре приступили к аварийно-ямочному ремонту. Его начали с наступлением теплой погоды.

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