Память погибшего в СВО полкового священника почтили в Самаре

Священник получил тяжелые ранения в зоне боевых действий / Фото: Псково-Печерский монастырь

На днях в Самаре почтили память полкового священника Александра Цыганова, который погиб в ходе СВО. Мероприятие прошло в школе № 55 Куйбышевского района, где ранее он учился.

Александр Цыганов был родом из Ленинграда. Какое-то время он жил в Самаре. Окончил местную православную духовную семинарию. В 2007 году переехал в Псков и стал пастырем Псковской десантной дивизии. В 2013 году Александра Цыганова назначили полковым священником 234-го полка имени Александра Невского 76-го десантно-штурмовой дивизии.

На счету отца Александра 295 прыжков с парашютом. Кроме того, в 2016 году он совершил десантирование на дрейфующую льдину на Северном полюсе. Когда началась СВО, священник отправился на передовую. Он трижды бывал в зоне боевых действий. В общей сложности провел там более пяти месяцев.

Александр Цыганов получил тяжелые ранения 6 ноября 2022 года. Врачи военного госпиталя в Севастополе боролись за его жизнь в течение двух недель. Однако, к сожалению, спасти батюшку не удалось. Он умер 21 ноября.

В конце марта 2023 года в школе № 55 в Самаре в честь священника Александра Цыганова открыли мемориальную доску. Мероприятие посетили его родители.

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