Самарцам ответят на вопросы о жизни в историческом центре

Самарцы смогут получить ответы на вопросы. Фото: пресс-служба музея

В Самаре местных жителей приглашают на очередную встречу из цикла «Сохранить как…». Местным жителям ответят на интересующие их вопросы в музее имени Петра Алабина.

По информации пресс-службы музея, встреча в рамках проекта состоится 6 апреля 2023 года, в 19:00. Проект реализуют благотворительной программой «Музей без границ». Все местные жители смогут получить ответы на вопросы о сохранении исторической архитектуры города, в особенности нынешние и потенциальные жильцы исторических зданий.

Темой встречи станет «Вдохновляющие детали прошлого: что нужно знать о реставрации». На встрече также будут присутствовать эксперты: Ирина Фишман, Евгений Новак и Анна Красавина.

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