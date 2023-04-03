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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:56

В Самаре начал действовать особый противопожарный режим

Его вводят с 1 апреля по 31 октября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В областной столице начал действовать особый режим

В областной столице начал действовать особый режим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начинает действовать особый противопожарный режим с 1 апреля по 31 октября 2023 года. В это время жителям запрещают разводить костры.

По информации городской администрации, также запрещено использовать открытый огонь для приготовления еды, сжигать мусор, сухую растительность и другие отходы. В том числе ограничения коснутся территорий организаций, садовых и дачных участков.

Специалисты отмечают, что при объявлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на въезд транспорта в лес, а также на проведение работ, связанные с разведение огня.

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