В Самаре начал действовать особый противопожарный режим

В областной столице начал действовать особый режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начинает действовать особый противопожарный режим с 1 апреля по 31 октября 2023 года. В это время жителям запрещают разводить костры.

По информации городской администрации, также запрещено использовать открытый огонь для приготовления еды, сжигать мусор, сухую растительность и другие отходы. В том числе ограничения коснутся территорий организаций, садовых и дачных участков.

Специалисты отмечают, что при объявлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на въезд транспорта в лес, а также на проведение работ, связанные с разведение огня.

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