Самарцы рассказали о стае собак, которые бросаются на людей ранним утром

Собаки бросаются на местных жителей. Фото: "Самара Город"

В Самаре местные жители продолжают рассказывать об агрессивных собаках на территории города. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

По словам очевидцев, около 12 бродячих псов нападают на людей, особенно они агрессивны ранним утром. При этом, горожане отмечают, что лай раздается постоянно, он не дает покоя самарцам и пугает пешеходов. Псы разгуливают по 3-й просеке, а ночуют на одном из пустующих земельных участков в районе жилого дома №250.

Напомним, специалисты рассказали, как решают проблему с бродячими собаками в Самаре. В большинстве случаев, животные оказываются брошенными.

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