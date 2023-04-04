В Самаре после жалоб жителей приступили к ремонту улицы Алма-Атинской

Ремонтные работы ведут в ночные смены. Фото: городская администрация

В Самаре продолжается ремонт дорожных участков на улице Алма-Атинской. В областной столице реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, специалисты отремонтируют улицу Алма-Атинской в Кировском районе от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской. После работ преобразится более 26 тысяч квадратных метров. Подрядчики отмечают, что участок находился в аварийном состоянии – с выбоинами и разрушениями. Также на объекте планируют укрепить основание. Гарантия на новое покрытие будет составлять 5 лет. В это время подрядчики обязаны устранять недочеты за собственный счет.

Инженерными коммуникациями будут заниматься днем, в основной ремонт проводить в ночные смены, когда нет интенсивного движения. Полностью участок перекрывать не будут.

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