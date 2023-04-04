Самарцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Самарцы хотят больше зарабатывать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Запросы горожан увеличились

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, за последние 5 месяцев среднемесячная сумма, которая бы осчастливила россиянина, снизилась на 5%. При том, запросы в городах-миллиониках выросли. Самарцы отмечают, что хотели бы зарабатывать до 185 тысяч рублей в месяц. Желание мужчин превышает женские запросы почти на 30%.

В Москве люди хотели бы зарабатывать 260 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 230 тысяч рублей, на третьем месте Владивосток – 230 тысяч рублей.

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