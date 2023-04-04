В Самаре пройдет круглый стол по работе с детьми с ОВЗ «Не особенно особенные дети»

К встречи могут присоединиться все желающие. Фото: минкульт Самарской области

В среду, 5 апреля, в 11:00 в самарской областной детской библиотеке пройдет круглый стол по содействию реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Не особенно особенные дети».

К встречи могут присоединиться родители, преподаватели, воспитатели, библиотекари и все, для кого актуальна данная тема. Организаторы отмечают, что информация будет полезна тем, кто впервые сталкивается со сложностями воспитания ребенка с ОВЗ, и у кого уже есть такой опыт.

Всем желающим участвовать, нужно предварительно записаться по телефону 8(846)337-03-88. В числе спикеров мероприятия: автор книги «Раненая мама», педагог-психолог, социальный педагог.

Событие так же будет транслироваться онлайн в группе библиотеки, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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