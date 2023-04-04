В Самаре на набережной пройдет День здоровья 5 апреля 2023 года

На набережной пройдет тематическое мероприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет профилактическая акция на набережной реки Волга. В областной столице пройдет День здоровья 5 апреля 2023 года.

Мероприятие организовали ГБЗУ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» при поддержке администрации Самарского района. Во время мероприятия жители смогут узнать свой вес, рост, ИМТ, измерить артериальное давлений и насыщенность крови кислородом. Также самарцы смогут исследовать функциональное состояние легких и получить индивидуальные консультации.

Помимо этого, во время акции горожане смогут пройти осмотр кожи, родинок и пигментных пятен. Каждый посетитель получит буклеты с информацией.

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