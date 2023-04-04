Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 7:32

В Самаре на набережной пройдет День здоровья 5 апреля 2023 года

В областной столице состоится профилактическая акция
Алена ПРОВКИНА
На набережной пройдет тематическое мероприятие

На набережной пройдет тематическое мероприятие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет профилактическая акция на набережной реки Волга. В областной столице пройдет День здоровья 5 апреля 2023 года.

Мероприятие организовали ГБЗУ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» при поддержке администрации Самарского района. Во время мероприятия жители смогут узнать свой вес, рост, ИМТ, измерить артериальное давлений и насыщенность крови кислородом. Также самарцы смогут исследовать функциональное состояние легких и получить индивидуальные консультации.

Помимо этого, во время акции горожане смогут пройти осмотр кожи, родинок и пигментных пятен. Каждый посетитель получит буклеты с информацией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал