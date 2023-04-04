В Самарской области чаще всего жители жалуются на состояние дорог

Освещение восстановили. Фото: ЦУР

В Самарской области в марте текущего года в органы власти поступило почти 17 тысяч вопросов и предложений. Сотрудники взяли в работу рекордное количество жалоб.

По информации ЦУР Самарской области, специалисты назвали самые популярные темы жалоб в социальных сетях. Самыми частыми темами стали: состояние дорожного покрытия, благоустройство территории, работа ЖКХ, общественный транспорт и медицина. Сотрудники управления сопровождают каждое обращение до конечного результата.

К примеру, жители одного райцентра обратили внимание на отсутствие фонарей. Спустя пару дней освещение восстановили.

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