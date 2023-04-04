В Самаре каждый четвертый житель нашел питомца на улице

Самарцы часто забирают животных с улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители забрали своих животных с улицы. Самым большим страхом среди горожан – болезнь питомцев.

По информации группы Ренессанс, с приближением дачного сезона все больше горожан хотят защитить животных от травм, болезней и укусов клещей. 64% респондентов заводят собак, а каждый третий опрошенный – кошек. Многих самарцев не заботит родословная своего питомца. Каждый восьмой житель приютил животное с передержки, а каждый четвертый признался, что подобрал питомца с улицы.

Самарцы ежемесячно тратят на домашних любимцев от 2 до 5 тысяч рублей. Городом с самыми большими тратами на животных стал Екатеринбург, многие тратят от 10 тысяч рублей.

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