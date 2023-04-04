Первоцветы появились в Самарской области в конце марта 2023 года

Первоцветы не стоит рвать и покупать у браконьеров. Фото: национальный парк «Самарская Лука»

В конце марта 2023 года в Самарской области были замечены первые цветы. В этом году из-за теплой погоды это произошло непривычно рано, сообщили в национальном парке «Самарская Лука».

Самыми крупными являются желтоцвет (адонис) и прострел, который имеет народное название сон-трава. Оба растения относятся к семейству лютиковые, ядовиты и занесены в Красную книгу Самарской области.

Оба растения занесены в Красную книгу Самарской области. Фото: национальный парк «Самарская Лука»

Хрупкие прострелы находятся на грани исчезновения. Этому есть несколько причин: немного семян, погибают от весенних палов травы, их поедает пасущийся скот, а также топчут и безжалостно обрывают отдыхающие. Первоцветы не стоит рвать и покупать у браконьеров. Ущерб природе быстро увядающие букетики наносят колоссальный.

— Зачем лишать себя радости после зимней серости встретиться с цветами, такими нежными и хрупкими. Давайте вместе сохраним эту красоту, а на память сделаем фотографию, дав возможность растениям продолжать свой род и снова радовать нас, — отметили в национальном парке «Самарская Лука».

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