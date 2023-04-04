Жители Самары поддержали строительство храма на Проране в апреле 2023 года

Объект будет построен на участке площадью более 6 тыс. квадратных метров Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре завершились публичные обсуждения по проекту строительства храма на Проране. Идея нашла поддержку у горожан. Информация отражена в постановлении мэрии.

Согласно документации, заявку на общественные обсуждения направлял А.В. Волошин. Строительство планировалось на участке площадью 6 592 квадратных метра. Заявитель сообщил, что мэрия выделила участок под стройку еще в 2000-х годах, а митрополит Самарский и Сызранский Сергий да благословение. Инициатива строительства храма принадлежала местным жителям. Однако до текущего года Самарская Епархия не имела возможности приступить к работам, и площадку переоформили под туристический вид использования.

– Уверен, что православный храм поможет сделать остров не только красивым, но и святым. Преобразится не только территория, но и живущие здесь люди, – подчеркнул заявитель.

Самарцы полностью поддержали позицию заявителя. По итогам слушаний в пользу стройки высказались 11 из 13 человек.

– Нам всем нужен храм для совместной молитвы. Будем очень рады, если строительство одобрят. Очень ждем, будем ходить в храм всей семьей, – поделились местные жители.

Отметим, что двое человек выступили против проекта.

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