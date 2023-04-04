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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:13

Тольяттиазот провел открытые уроки для школьников Самарской области

Ребята узнали историю предприятия и какие профессии сейчас востребованы
Илона МАЙСКАЯ
Уроки провели для учащихся школ Самары и Тольятти / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Уроки провели для учащихся школ Самары и Тольятти / Фото: ПАО "ТОАЗ"

ТОАЗ провел открытые уроки для школьников Самарской области. Мероприятие прошло в рамках профориентационной программы, действующей на предприятии.

Участниками открытых уроков стали воспитанники Самарского регионального центра для одаренных детей «Вега» и инженерно-технических классов гимназии № 35 и школы № 41 Тольятти. Ребят познакомили с историей предприятия, а также рассказали о востребованных профессиях, о целевом обучении в вузах губернии и дальнейшем трудоустройстве на заводе.

- Мы ведем планомерную кадровую политику, создавая стратегический резерв сотрудников и омолаживая коллектив по программе непрерывного обучения. Наша задача - находить талантливых молодых людей, развивать их потенциал и создавать условия для их профессиональной реализации, - отметил заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

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