Сухая трава загорелась под Самарой 4 апреля 2023 года

Сухая трава горит отдельными очагами на общей площади 600 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем во вторник, 4 апреля 2023 года, в районе поселка Черновский Волжского района произошел пожар. Там загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:01. Установлено, что происходит горение сухой травы отдельными очагами. Общая площадь составляет 600 кв. м, - рассказали в оперативном ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают бороться с очагами природного пожара. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, сегодня днем Самару накрыл небольшой смог. Горожане заметили в небе над городом дымку. Не исключено, что она была вызвана именно этим пожаром. Однако точного подтверждения этому нет.

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