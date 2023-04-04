Машинист экскаватора оказался зажат в кабине во время сноса дома в Самаре

ЧП попало на камеру Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 4 апреля 2023 года, в Самаре произошло небольшое ЧП. Машиниста экскаватора зажало в кабине во время демонтажных работ. Информацией и кадрами с места происшествия поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Все случилось во время выполнения работ по сносу трехэтажного дома на улице Бобруйской. На кадрах видно, что рабочий успел сравнять с землей часть здания, а после техника оказалась со всех сторон завалена обломками. Из-за этого мужчина оказался в ловушке.

Чем закончилось происшествие – остается загадкой. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в службу информация о произошедшем не поступала.

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