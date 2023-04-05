Самарский врач-кардиолог рассказал, как сберечь здоровье сердца и сосудов

Врач советует поддерживать здоровый вес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков рассказал о правильных привычках для здоровья сердца и сосудов, которые значительно снизят риск возникновения заболеваний.

По его словам, очень важно следить за рационом питания, есть больше фруктов, овощей, злаковых продуктов, уменьшить употребление соли и простых углеводов. Также желательно поддерживать здоровый вес. Так как избыточный вес может повышать кровяное давление, холестерин.

Полезны регулярные физические упражнения, особенно аэробные (ходьба, бег, плавание и велосипед). А вот вред наносит курение и алкоголь, от них лучше отказаться. Если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, то стоит проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы получить рекомендации по допустимой физической активности и питанию.

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