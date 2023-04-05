Самарцы пожаловались на дырку в полу движущегося автобуса

Самарцам не понравилась новая система вентиляции. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают указывать на дефекты общественного транспорта. На этот раз в рейс вышел автобус с дырой в полу.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, в полу общественного транспорта был открыт люк, который по всей видимости ранее прикручивался. О причинах такой вентиляции пока неизвестно. Очевидцы также сообщают, что автобус находился в движении, а внутри салона было много людей.

В комментариях пользователи представляют, что может стать с человеком, нечаянно провалившимся в дыру. Напомним, специалисты рассказали, что одной из самых частых тем жалоб стала - жалоба на общественный транспорт.

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