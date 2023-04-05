Жители Самары участвовали в полуфиналах конкурсов на звание лучшего лектора в Казани

По итогам полуфинала 100 участников «Лиги Лекторов» пройдут в финал. Фото: российское общество "Знание"

С 30 марта по 3 апреля в Казани проходил полуфинальный этап конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», организованных российским обществом «Знание». Участие в них приняли и жители Самары.

Всего 59 взрослых и 17 школьников рассказали об интересных аспектах психологии, построении успешного бизнеса, социальных проектах, о русских писателях и поэтах. Результаты полуфиналов будут известны в апреле.

Член комиссии по трудоустройству общественного молодежного парламента при самарской Губдуме Виктория Замятина в своей лекции о рынке труда ближайшего будущего говорила об изменениях во многих привычных сферах. А президент самарского психолого-педагогического общества Григорий Спижевой рассказал о том, как сохранить психологическое здоровье в стремительно меняющемся мире.

Каждому участнику предоставили только 20 минут на лекцию. По итогам полуфинала 100 участников «Лиги Лекторов» и 50 участников «Школьной Лиги Лекторов» пройдут в финал, где они выступят на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях.

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