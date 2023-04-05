В Самаре каждый четвертый работодатель отказал в трудоустройстве из-за постов в соцсетях

Работодатели могут отказать из-за публикаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие работодатели проверяют тех, кого устраивают в компанию. Каждый четвертый руководитель отказал в трудоустройстве из-за постов в соцсетях.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 36% опрошенных самарцев, выкладывая фото или видео, обращают внимание на возможный интерес работодателей. Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников из-за публикаций в социальных сетях. При этом 67% компаний вовсе не интересуются личными записями сотрудников.

На этапе трудоустройства работодатели особенно тщательно проверяют кандидатов. 25% руководителей отказывали из-за определенных записей соискателей.

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