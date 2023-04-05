В Самаре треть подростков собираются пойти работать летом 2023 года

76% опрошенных родителей сами работали в подростковом возрасте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос исследовательского центра Зарплаты.ру показал, что 30% подростков из Самары собираются работать этим летом, но не все родители одобряют такие стремления детей.

В числе самых популярных должностей, которые выбирает молодежь: промоутер, курьер, помощник тренера или вожатого, рабочий, упаковщик, сотрудник пункта выдачи заказов, официант, уборщик.

Большинство самарских подростков хочет пойти работать летом, чтобы увеличить свои карманные расходы (64%), накопить на крупную покупку (25%), материально поддержать родителей (7%), накопить на учебу (4%).

В основном дети рассчитывают на ежемесячную зарплату в размере 10-20 тысяч рублей, есть те, кого устроит и до 10 тысяч рублей, и те, кто рассчитывает на 30 тысяч рублей. Большинство родителей одобряют стремление подростков работать, однако 4% предпочли бы, чтобы дети сосредоточились на учебе. Также выяснилось, что 76% опрошенных родителей сами работали в подростковом возрасте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал