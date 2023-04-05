В Самаре жителей Куйбышевского района попросили реже пользоваться канализацией

Специалисты проводят работы. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре произошел технологический отказ на канализационном коллекторе. Специалисты проводят необходимые работы.

По информации «РКС-Самара», отказ произошел 5 апреля 2023 года в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе. На участке носасы канализации вышли из строя, а коллектор забился щебнем. Жителям поселков 113 и 116 рекомендуют снизить использование канализации: меньше сливать и смывать воду, чтобы уменьшить объем водоотведения.

Специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы. Сотрудники компании оказывают помощь «Водные технологии».

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