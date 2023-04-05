В Самаре откроется выставка «Самарские наличники» 6 апреля 2023 года

Выставка откроется в четверг. Фото: музей "Заварка"

В Самаре откроется выставка «Самарские наличники». Она проработает с 6 апреля по 31 мая 2023 года.

По информации пресс-службы музея-галереи «Заварка», экспозиция откроется в 18:00. На выставке представят изображения оконных обрамлений и резных деталей деревянных домов. Помимо этого, покажут подлинные элементы декора исторических домов. Специалисты отмечают, что одна из главных особенностей исторической части города – количество деревянных и каменно-деревянных зданий.

В экспозиции разместили более 40 изображений. Также в течение работы выставки пройдет серия мероприятий – экскурсии, мастер-классы и лекции. Вход свободных, требуется предварительная регистрация.

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