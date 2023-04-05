Четвертый этап Северного шоссе построят до магистрали «Центральная» под Самарой

Спроектировать новую дорогу должны до середины ноября 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта и автодорог Самарской области ищет подрядчика для проектирования четвертого этапа Северного шоссе. Новый участок дороги планируется продолжить в Волжском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию. Он должен предусмотреть строительство автодороги общего пользования регионального значения протяженностью около 1,8 км. Планируется, что еще один участок Северного шоссе проложат от пересечения с улицей Владимира Середавина до пересечения с магистралью «Центральная». Разработать проект подрядчик должен до 12 ноября 2024 года.

Сейчас идет прием заявок на электронный аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта — 29 млн рублей. Победителя торгов определят 27 апреля 2023 года.

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