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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:22

Четвертый этап Северного шоссе построят до магистрали «Центральная» под Самарой

Сейчас идет поиск подрядчика для проектирования дороги
Анастасия ФИЛАТОВА
Спроектировать новую дорогу должны до середины ноября 2024 года

Спроектировать новую дорогу должны до середины ноября 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта и автодорог Самарской области ищет подрядчика для проектирования четвертого этапа Северного шоссе. Новый участок дороги планируется продолжить в Волжском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию. Он должен предусмотреть строительство автодороги общего пользования регионального значения протяженностью около 1,8 км. Планируется, что еще один участок Северного шоссе проложат от пересечения с улицей Владимира Середавина до пересечения с магистралью «Центральная». Разработать проект подрядчик должен до 12 ноября 2024 года.

Сейчас идет прием заявок на электронный аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта — 29 млн рублей. Победителя торгов определят 27 апреля 2023 года.

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