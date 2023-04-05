Бронирование путевок в детские лагеря Самарской области стартует 20 апреля 2023 года

В 2023 году в летних лагерях региона планируют оздоровить около 43 тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны даты бронирования и стоимость льготных путевок в оздоровительные лагеря Самарской области в 2023 году. Об этом рассказал руководитель блока по летнему отдыху и оздоровлению Минсоцдема региона Игорь Качелин.

— В 2023 году летняя оздоровительная кампания пройдет на базе 45 организаций отдыха детей. Планируется оздоровить около 43 тысяч ребят, — сообщил чиновник.

За счет бюджета региона сможет отдохнуть 20 781 ребенок, в том числе 8 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (им путевки предоставят бесплатно).

Стоимость путевки в санаторный лагерь в 2023 году составит 27 055 рублей, в летний загородный лагерь — 20 853 рубля. Оплата родительского взноса — от 40 до 50%. Это суммы от 8 341 до 10 465 рублей (летние лагеря) и 13 527 рублей (санаторные).

Бронирование льготных путевок стартует 20 апреля 2023 года. Оно продлится три дня. Подробнее об этом можно узнать на социальном портале suprema63.ru.

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