В Самаре 5-летняя девочка попала под колеса отечественного автомобиля

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по региону

В Промышленном районе Самары маленькая девочка попала под колеса автомобиля. Пострадавшую госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 30-летний водитель отечественного автомобиля «Lada Largus» ехал по улице Краснодонской. На дорогу выбежала 5-летняя девочка, она хотела перейти проезжую часть в неположенном месте, но попала под машину. От удара пострадавшую отбросило на остановившуюся иномарку «Chevrolet Lacetti».

В результате аварии девочку госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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